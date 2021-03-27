İlkbaharı beklerken 1 metre kar yağdı

Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkez de 34, Bulanık'ta 34, Hasköy'de 1, Malazgirt'te 41, Varto ve korkut ilçesinde ise 10 olmak üzere toplam 159 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ve karla Mücadele ekipleri bu sabah itibariyle yol açma çalışmasına başladığını bildirdi. İki gündür köy yolunun yağış nedeniyle kapalı olduğunu ifade eden Kayalısu köyü muhtarı Bilal Erez, "biz ilkbahar mevsimini beklerken bir anda bir metre kar yağdı. Burada fırtına oldu, elektrik telleri koptu, yollar kapandı, erzakımız kalmadı ve bir türlü ulaşım sağlayamadık. İl Özel İdare ekipleri gelip yolumuzu açtı, ulaşımımız sağlandı ve bizlere erzak ihtiyaçları ulaştı. Şu an şehir merkezine gidip ihtiyaçlarımızı tamamıyla karşılayabiliriz. Devletimize, köyümüz adına teşekkür ederim" diye konuştu.