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Giriş Tarihi: 27.3.2021 16:11

Jandarma makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirdi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Jandarma makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirdi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; R.C. (56-) isimli şahsın içi tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgisi alındı.

Alınan bilgiler ışığında, 27 Mart 2021 günü operasyon neticesinde, , Zonguldak İli Ereğli İlçesi Kurtlar Köyünde, R.C. (51) isimli şahsın 67 ABK plakalı aracında yapılan aramada; (10.660) adet içi tütün doldurulmuş Makaron, (5.880) adet makaron, (5) kg bandrolsüz tütün ele geçirildiği öğrenildi.

Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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Jandarma makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirdi
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