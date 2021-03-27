Jandarma makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirdi

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; R.C. (56-) isimli şahsın içi tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgisi alındı.

Alınan bilgiler ışığında, 27 Mart 2021 günü operasyon neticesinde, , Zonguldak İli Ereğli İlçesi Kurtlar Köyünde, R.C. (51) isimli şahsın 67 ABK plakalı aracında yapılan aramada; (10.660) adet içi tütün doldurulmuş Makaron, (5.880) adet makaron, (5) kg bandrolsüz tütün ele geçirildiği öğrenildi.

Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.