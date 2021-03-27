Kadınlar üretiyor yetimler seviniyor

Gaziantep'ın Araban Kaymakamlığı tarafından yürütülen kadın istihdamı çalışmaları kapsamında kurulan atölyede çalışan 25 kadın tarafından yapılan el emeği göz nuru oyuncaklar Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz çocuklara hediye ediliyor. 25 oyun kahramanının canlandırıldığı organik malzemelerden yapılan oyuncaklar ülke genelindeki 335 bin yetim ve öksüzü sevindirecek. Araban Kaymakamı Abdülhamit Mutlu, "Yetim Gülerse Dünya Güle' adıyla yeni bir çalışma yaparak bu kardeşlerimize de oyuncak göndermeye başladık" dedi.