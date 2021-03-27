Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı

Yangın, 23.45 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi Aslan Sokak üzerine bulunan daha önce boşaltılmış olan bir gecekonduda çıktı.

Gecekondunun yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Gecekondu alev alev yanarken alevler bitişiğindeki bir başka binanın çatısına da sıçradı.,

HASAR MEYDANA GELDİ

Beşiktaş ve Kağıthane itfaiyesi tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonucunda alevler kontrol altına alındı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında gecekondu ve alevlerin sıçradığı binada hasar meydana geldi.