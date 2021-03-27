Kanser ilaçlarını çalıp yaptıkları pes dedirtti! Anlaşılmasın diye serumlara bakın ne koymuşlar...

'BİYOLOGLARIN İLAÇLARI ÇALMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI'

Olayla ilgili soruşturma sürerken, operasyonda İstanbul'dan Ankara'ya gönderilen kargoda 450 bin liralık 116 kutu ilaç ele geçiren polis, bu ilaçların hastanede biyolog olarak görev yapan İsmail E. ve Veli T.'ye geldiğini tespit etti. Ayrıca bu kişilerin hastanedeki depolarında 58 kutu kanser ilacı ele geçirildi.

Yapılan araştırmada polis, İsmail E. ile Veli T.'nin, hastanede ilaçları çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. İsmail E. ve Veli T.'nin kanser hastalarına vermeleri gereken ilaçları tıbbi eldivenlerin içine gizleyip, serumlara ağrı kesici ve vitamin enjekte ettikleri belirtildi.