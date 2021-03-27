Kanser hastalarının umutlarını böyle çaldılar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli şahıslar muayene edilmeden reçeteler düzenlendiği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran, Irak a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Tüm delileri toplayan ekipler savcılıktan alınan gözaltı kararının ardından operasyon için düğmeye bastı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 46 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 36 bin 240 dolar, 230 euro ve 17 bin 950 TL para, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 46 şüpheliden 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 37'si 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamunun zarara uğratılması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Aralarında 3 doktorun da bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

58 KUTU KANSER İLACI BULUNDU

Operasyonla çökertilen ilaç çetesinin hastaların umutlarını nasıl çaldığının görüntüleri de ortaya çıktı. İstanbul'dan Ankara'ya gönderilen kargoda 450 bin liralık 116 kutu ilaç ele geçiren polis, Bursa'daki özel hastanede biyolog olarak çalışan İsmail E. ve Veli T.'ye ulaştı. Kanser hastalarına vermeleri gereken ilaçları tıbbi eldivenlerin içine gizleyerek çalıp serumlara ağrı kesici ve vitamin enjekte eden zanlıların hastanedeki dolaplarında da 58 kutu kanser ilacı bulundu.

SEVKİYAT BAŞI 35O DOLAR

Bu anlar ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İsmail T.'nin, ifadesinde "İlaçlar bozuktu. İçeriğinde kanserojen olduğunu düşündüğüm maddeler vardı. Hastalara vermek istemedim" dedi. Veli T.'nin ise "İlaçları dolabıma başkası koymuş. Biri bana kumpas kuruyor" dediği öğrenildi. Ancak raporlarla ilaçlarda kanserojen madde olmadığı kanıtlandı.

Bu arada hastalara verilmesi gereken kanser ilaçlarını çalarak İstanbul'a satış için gönderdikleri iddia edilen biyologların, otobüs şirketlerine sevkiyat başına 350 dolar verdiği öne sürüldü.