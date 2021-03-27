Kapınızı kilitlemeden uyumayın! Banka kartıyla kapıyı açıp içeri girdiler!

İstanbul Şişli'de gece saatlerinde kilitli olmayan bir dairenin kapısını banka kartıyla açan ve ev sahipleri uyurken girdikleri daireden son model akıllı cep telefonu çalan üç hırsız kaçtı. İki şüpheli Üsküdar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B. ve V.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkilinin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Üçüncü şüpheli aranıyor.

Olay İstanbul'un Şişli İlçesi'nde meydana geldi. Üç hırsız; gece saatlerinde bir binaya girerek yanlarında getirdikleri banka kartıyla dairelerin kapısını açmaya çalıştı. İkili, kilitli olmayan bir dairenin kapısını banka kartıyla açmayı başarınca ev sahipleri uyurken eve girdi. Son model bir akıllı telefonu çalan şüpheliler kaçarak olay yerinden uzaklaştı.



İKİ GÜN İÇİNDE YAKALANDILAR



Sabah uyandığında telefonunun çalınmış olduğunu fark eden ev sahibi durumu hemen İstanbul Polisi'ne bildirdi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bölgede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliğini tespit eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olaya karışan D.B. ve V.B. isimli iki şüpheliyi 48 saat içerisinde Üsküdar'da yakalayıp gözaltına aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B. ve V.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.