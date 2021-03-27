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Giriş Tarihi: 27.3.2021 22:43

Kazdığı fosseptik çukurunda can verdi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kazdığı fosseptik çukurunda can verdi

'nin Hacılar İlçesinde satın aldığı bağ evine kurdurduğu konteynır ev için fosseptik çukuru kazan 38 yaşındaki Cengiz Beyaz, üzerine toprak kayması sonucu hayatını kaybetti

Hacılar İlçesi Yedioluk Mahallesi'nde bir süre önce bağ evi satın alan Cengiz Beyaz, burada kalmak için konteynır ev yaptırdı. Konteynır ev için fosseptik çukuru kazan Cengiz Beyaz'ın dışarı attığı toprak üzerine göçtü. Toprak altında kalan Cengiz Beyaz'ı fark eden komşuları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından Cengiz Beyaz'ın cansız bedenine ulaştı. Cengiz Beyaz'ın cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kazdığı fosseptik çukurunda can verdi
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