Kazdığı fosseptik çukurunda can verdi

Hacılar İlçesi Yedioluk Mahallesi'nde bir süre önce bağ evi satın alan Cengiz Beyaz, burada kalmak için konteynır ev yaptırdı. Konteynır ev için fosseptik çukuru kazan Cengiz Beyaz'ın dışarı attığı toprak üzerine göçtü. Toprak altında kalan Cengiz Beyaz'ı fark eden komşuları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından Cengiz Beyaz'ın cansız bedenine ulaştı. Cengiz Beyaz'ın cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.