Kendini vurmuştu! Kurtarılamadı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Körfez İlçesi Esentepe Mahallesi Şirin Sokakta geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda Samet Çetinkaya (23), tabancayla başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.

Evdeki yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Çetinkaya, Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan genç 2 gündür vermiş olduğu yaşam savaşını gece geç saatlerde kaybet. Gencin hayatına neden son verdiği henüz bilinmezken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor