Kırıkkale’de gençler, pandemi için pedal çevirdi

Kırıkkaleli gençler spor etkinlikleri kapsamında Kızılırmak kıyısında düzenlenen Obaköy Yeşil Vadi Bisiklet turu etkinliğinde bir araya geldi.

Pandemi sürecinde bunalan gençler, 14 kilometre pedal çevirerek bisiklet sürme keyfini yaşadı.



Kırıkkale Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen bisiklet turuna çok sayıda öğrenci ve çeşitli spor dallarına ait sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu'nun verdiği start ile başlayan turda öğrenciler keyifli anlar yaşadı.



Kızılırmak nehri boyunca ilerleyen gençler, turlarını Oba Köy mevkiindeki finiş noktasında tamamladı.





Tura katılan Kırıkkale Bisiklet ve Doğa Sporlar Derneği Başkanı Nazan Münevver Seven yaptğı açıklamada, "Hazırlanan etkinliklerde doğa yürüyüşleri, doğa sporlarında ve bisiklet turlarında ekibimle beraber gücümüz yettiğince katılmaya çalışıyoruz. Kırıkkale'miz için büyük bir başarı. 5 senedir bisiklete biniyoruz. Ama daha yeni sesimiz duyuluyor. Bilhassa Kırıkkaleli kadınlarımızın bu özgürlüğü, bu güveni alması gerekiyor. Gençlerin burada olması çok güzel bir şey. Gençlerimizi biliyorsunuz teknolojiden dolayı hep internet üzerindeler. Ne bir top oynuyorlar, ne spor yapıyorlar, ne bisiklete biniyorlar. Devamlı o şekilde geçiriyorlar vakitlerini. İstiyoruz ki hafta sonları bu tür etkinliklere katılsınlar. Bizlerle birlikte olsunlar. Bugün de bayağı yoğunluk var gibi. O yüzden mutluyuz."



Öğrencilerden Zeynep Olgun da "Biliyorsunuz uzun zamandır beri virüsle mücadele ediyoruz. Bu doğa gerçekten bizim için çok iyi oldu. Arkadaşlarımızla hep birlikteyiz. Hocalarımızla güzel bir gün geçiriyoruz. Şuan mutluyuz." diye konuştu.