Kızıltepeli kadınlar aşçılığa ilk adımı attı

Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan melek edindirme kursları kapsamında açılan 'Aşçılık Kursu'na katılan 40 kadın kursiyer, mahalli yemekler başta olmak üzere öğrenilmesi gereken tüm çorba, meze, ana yemekler ve tatlı çeşitlerini öğrenerek meslek sahibi olma yolunda ilk adımı attılar. Kızıltepe'nin tanınmış yemek ustalarından Usta Öğretici Hikmet Ölçer'in verdiği eğitimin ardından sertifikalarını alan kursiyerler yurt içinde ve yurt dışında iş bulma imkanına kavuştular.



Sertifika törenine, Milli Eğitim Bakanlığı daire başkanı Ersoy Aksoy, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, Teftiş kurulu başkanı Süleyman Akın, İl Milli Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Mahmut Akan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, Kızıltepe Halk Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.





"Aşçılık Sertifikasıyla yurt içinde ve dışında iş bulabiliyorlar"

Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Gümüş, 2 ayrı kursta 40 kursiyerin Aşçı Çırağı sertifikası almaya hak kazandığını belirterek, "ilçe halk eğitim kurumumuzda 391 faal kursumuz var. Bu kurslarımıza devam eden 5 bin 500 kursiyerimiz var. Kurslarımızı ihtiyaca ve talebe göre açmaya devam ediyoruz. Aşçılık Kursumuzda 40 kursiyerimiz devam ederek sertifikalarını almaya hak kazandılar. Bu kursumuzun usta öğreticisi; ilçemizin tanınan yemek ustaaı Hikmet Ölçer'in bize çok katkısı oldu. Kursiyerlerimize kendi bilgi ve birikimini, kendi maharetini de aktardı. Bu konuda Hikmet Ustamıza çok teşekkür ederim. Kursiyerlerimiz bu sertifika sayesinde yurtdışında bile rahatlıkla iş bulabiliyorlar ve bu sertifikayla oturma izni alabilirler" ifadelerine yer verdi.



Kursiyerlerin öncelikle Mardin'in yöresel yemeklerini öğrendiğini anlatan Usta Öğretici Hikmet Ölçer ise, " Açtığımız Aşçılık kursumuz bugün itibariyle sına erdi. Bugün öğrencilerimiz öğrendikleri yemekleri hazırlayarak davetlilerimizin beğenisine sundular. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize sertifikalarını verdik hayırlı uğurlu olsun. Yemek yapmak bir sanattır. Öğrenicilerim de kurs boyunca bu disiplin ve azimle çalıştılar. Özellikle Mardin'in yöresel mutfağını ve diğer yemek çeşitlerini öğrendiler. bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.