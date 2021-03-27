Kocaeli'de husumetli kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde parkta husumetli olduğu kişi tarafından bıçaklanan Halil Kuru (30), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAVGA KISA SÜREDE BIÇAKLI VE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay akşam saatlerinde, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, husumet bulunan kişiler, parkta bir araya geldiklerinde aralarında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Halil Kuru bıçakla, B.T., ise tabanca ile ateş açılması sonucu bacağından yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halil Kuru yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.