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Giriş Tarihi: 28.3.2021 01:46 Son Güncelleme: 28.3.2021 01:46

'de husumetli kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kocaeli'de husumetli kavgası kanlı bitti: 1 ölü

’nin Gölcük ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 30 yaşındaki hayatını kaybetti. Silahın ateş alması sonucu 1 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde parkta husumetli olduğu kişi tarafından bıçaklanan Halil Kuru (30), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAVGA KISA SÜREDE BIÇAKLI VE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay akşam saatlerinde, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, husumet bulunan kişiler, parkta bir araya geldiklerinde aralarında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Halil Kuru bıçakla, B.T., ise tabanca ile ateş açılması sonucu bacağından yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halil Kuru yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin olayla ilgili sürdürdüğü çalışmada 7 kişi gözaltına alındı. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma devam ediyor.

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Kocaeli'de husumetli kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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