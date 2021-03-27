Koronavirüs salgınında bakır malzemelere talep arttı

40 yıldır kalaycılık yapan Kalaycı ustası Hamza Saklım yaz aylarında yapılan Kerge döneminin tamamlanmasıyla işlerinde düşüş yaşandığını belirterek şunları kaydetti. ''Ülkemizde görülen Koronavirüs salgını sürecinde kısmi olarak ilk aylarda bizde etkilendik, salgınla mücadele de uzmanların Koronavirüs'ün maddeler üzerinde yaşadığı süreleri paylaşmasıyla birlikte Bakır maddesinde en az bulaşma riski tespit edilmişti. Bunun üzerine süreç içerisinde Bakır ev aletleri kullanımına vatandaşlar ilgi gösterdi, eskiden evlerde tarihi olarak sakladıkları süs eşyası olarak bulundurdukları ev gereçleri olan tava, kuşhane, tepsi gibi malzemeler tekrardan burada kalaylanarak evlerde kullanılmaya başlandı, şuan bakır malzemeler tozlu raflardan çıkarılarak bizlere kalay için getiriliyor'' dedi.





BAKIR'A TALEP ARTINCA İŞLERİMİZDE ARTIŞ OLDU



İşlerinde artış yaşandığını belirten Saklım şu ifadelere yer verdi. ''Daha önce evlerimizde cam tabak çanak gibi ev aletleri hep Bakır'dan oluşurdu, teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda Bakır'a ilgi azalmıştı, ama son bir yıl içerinde salgınla birlikte tekrardan Bakır'dan oluşan ev aletlerine dönüş sağlandı. Bunun sebebi ise Koronavirüs'ün Bakır üzerinde etki etmediği uzmanlarca açıklanmıştı, durum böyle olunca evlerde bakır malzemeleri olan aileler sakladıkları tepsi, tabak, tava, bardakları kalaylamak için getirmesi işlerimizin azda olsa açılmasına neden oldu'' diye konuştu.





YAZ AYINA HAZIRLIK YAPIYORUZ



Yaz aylarında Bakır malzemelere talebin daha çok artacağını söyleyen Saklım ''Şuan hava şartları biraz soğuk bu havada kalaycılıkta azda olsa bir hareketlenme oldu, işlerimizde bu dönemde hareketlenme yaşanınca bizde yaz aylarına hazırlık yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın Bakır malzemelere talebinin artacağını düşünüyoruz, Kalaycılıkta kullanılan ham maddeleri ve tamirat için gerekli malzemelerimizi temin etmiş durumdayız.'' dedi.