Lohusa kadın 4’üncü kattan düşerek öldü

İstanbul'da dört katlı bir binanın en üst katında yaşayan Büşra Katmış, çamaşır asarken pencereden düşüp hayatını kaybetti. Olay Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. 40 gün önce doğum yaptığı öğrenilen Büşra Katmış (22), çamaşırları asmak için pencerenin önündeki askıya uzandı. Bir anda dengesini kaybeden genç kadın aşağıya d üştü. Bu sırada binanın girişinde bulunan genç kadının kocası Saffet Katmış, eşinin yere düştüğünü görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Büşra Katmış tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.