Mesafesiz eğlence böyle görüntülendi! 31 kişiye 110 bin lira ceza kestiler

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Şişli İlçesi'ne bağlı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanını denetledi. Adresin açık olduğu ve içeride içkili yemek servisi yapıldığı saptandı. Adreste Koronavirüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri saptanan 31 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 110 bin 944 lira idari para cezası kesildi. İş yeri hakkında da yasal işlem yapıldı. O anlar polis kamerasına yansıdı.