Muğla Valisi, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Abide H.Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi.

Programa Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra Muğla İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ile İl Müdür Yardımcıları katıldı.





Programda Vali Orhan Tavlı, huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenerek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi, sohbet etti.