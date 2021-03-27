‘Oğlumu almadan dönmem’

Diyarbakırlı Aziz Ö., boşandığı ve hamile olduğunu bilmediği eşinin dünyaya getirdiği ve sonrasında evlatlık verilen oğlunu almak için hukuk mücadelesi başlattı. Adana'da çocukları olmayan 18 yıllık evli Ayça Ç. (41) ve Atakan Ç. (42) çifti 2015'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne evlat edinme başvurusu yaptı. 3 yıl sonra sıra gelen çift, 15 Kasım 2018'de annesi tarafından kuruma verilen 45 günlük erkek bebeği evlat edindi.Çift, Mustafa Kemal ismini verdikleri bebeği, kendi çocukları gibi bağırlarına bastı. Ancak, yasal süre olan bir yılın tamamlanmasına birkaç gün kala, 2019'un Kasım ayı başında, çocuğun biyolojik babası ortaya çıkınca, çift büyük bir şok yaşadı. Aziz Ö., "Oğlumu alacağım ve ağabeylernin yanına götüreceğim" dedi.