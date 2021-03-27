Otomobil tıra saplandı: 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

Bursa İzmir yolu Nilüfer caddesinde 16 acs 039 plakalı tomobil ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Bilal Albaş, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda süratin de etkisiyle önünde seyreden Erkan B'nin kullandığı 16 AN 527 plakalı süt taşıtan tıra arkadan çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada tırın demirlerine saplanan araç 50 metre daha sürüklendi. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR



Kaza yerine gelen kurtarma ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği kazazedelerden sürücü Bilal Albaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden ağır yaralı olarak kurtarılan 30 yaşındaki Pınar İ. ve 36 yaşındaki Mehmet Akif K, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.