Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Ramazan Bayramı ne zaman?

Oruç ibadetinin gerçekleşeceği Ramazan ayına az bir zaman kala Ramazan ne zaman, Ramazan Bayramı ne zaman gibi pek çok önemli sorunun yanıtı sorgulanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadeti gerçekleştirilecek, aile ve arkadaşlarla paylaşımlar artacak. Manevi güzelliklerle ve bereketle dolu bir ay olarak bilinen Ramazan ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2021 Diyanet takvimi!

RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.



Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.



Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi