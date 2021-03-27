Rahmet kapılarının açıldığı Berat Kandili mesajları burada! Resimli kandil mesajı ve sözleri ile hayırlı kandiller! 2021 Kandil mesajları

Berat Kandili için bekleyiş bugün sona erdi. Bu mübarek gecede rahmet kapıları dua ve tövbeler için açılırken, insanlar yakınlarının kandilini tebrik etmek istiyor. Bu nedenle de Berat Kandili mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En güzel, kısa, uzun ve resimli Berat Kandili mesajları bu başlık içerisinde yer almaktadır. Sevdiklerinize, beğendiğiniz resimli kandil mesajı ve sözünü kolayca gönderebilir, onların bu mübarek gecesini tebrik edebilirsiniz. İşte, 2021 yılına ait yeni ve en güzel resimli kandil mesajları... Kandiliniz mübarek olsun!

HAYIRLI KANDİLLER! 2021 RESİMLİ KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

BERAT KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2021

Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

Ya Rabbim sen biz kullarının dualarını kabul, hakkımızda hayırlısını nasip eyle. Âmin. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. İyi Kandiller

Rüzgârın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun.

KISA, UZUN, DUALI, AYETLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun…

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…