Ruslar’ın yeni tatil yeri Mardin olacak

Tur operatörü Orhan Sancar, bu sezon Mardin'e Rus turist akını başlatacaklarını söyledi. İlk kafilenin Mardin'e 7 Nisan Çarşamba günü geleceğini belirten Sancar, 2019 yılında Türkiye'ye 1 milyon 200 bin, 2020'de de pandemiye rağmen 340 bin turist getirdiklerini hatırlattı. Sancar, " Mardin Havalimanına iniş ile başlayan turumuzun güzergâhı 2 gün Mardin 1 gün Şanlıurfa şeklinde olacaktır"ifadelerini kullandı. AK Partili Artuklu Belediye Başkanı AK Parti'li Abdulkadir Tutaşı, Rus turistleri ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Turistleri heyecanla beklediklerini belirten Başkan Tutaşı, "Rus turistler Mardinimize renk katacak. Mardin'in tek kurtuluş yolu turizmdir. Mardin '3T' ile anılıyordu.'Tarım, taşımacılık ve turizm'. Tarım ve taşımacılıkta biraz geride kaldık. Şimdi turizm ile öne çıkmak istiyoruz. Mardin gerçekten görülebilecek, yaşanabilecek, anlatılabilecek bir kent. Rus turistlerin gelmesi, bizi fazlasıyla memnun edecek" diye konuştu. Tarihi kent Mardin'i daha iyi tanıtmak için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Tutaşı şunları söyledi: "Tarihi kentimizi daha güzel tanıtmak için hazırız. 2018- 2019 sezonunda, yaklaşık 3,5 milyon misafirimiz vardı. Bu az bir rakam değil; ama yetmiyor. Bunu 5-6 milyona çıkarmamız lazım; çünkü her bir turist 3- 5 esnafı besler. Beklentimiz o. Bu seneki hedefimiz, inşallah bu pandemi illetinden kurtulup, 5 milyon insanı evimizde ağırlamak."