Sağlık ekipleri zamanla yarıştı ama... Eski erkek arkadaşı, Necla Demirbaş'ı kalbinden vurarak öldürdü

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş, mesai bitiminin ardından bugün saat 13.30 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak'taki evinin önünde geldi. Ancak kapının önünde 09 ADD 377 plakalı otomobilinde bekleyen Olgun G. ile karşılaştı. Bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı.