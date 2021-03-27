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Giriş Tarihi: 27.3.2021 17:41 Son Güncelleme: 27.3.2021 18:07

Sağlık ekipleri zamanla yarıştı ama... Eski erkek arkadaşı, 'ı kalbinden vurarak öldürdü

DHA
Sağlık ekipleri zamanla yarıştı ama... Eski erkek arkadaşı, Necla Demirbaş'ı kalbinden vurarak öldürdü

haberleri... 'dan gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron bir firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan (32), bir süre önce ayrıldığı Olgun G. (25) tarafından evinin önünde kalbine 4 kurşun sıkılarak öldürüldü. Olayın ardından Olgun G., aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar henüz 5 yaşında olan küçük kızın annesi Necla Demirbaş'ın ölümüne şahit olmaması için kucaklarına alıp uzaklaştırdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Aydın'da kan donduran bir olay meydana geldi. 25 yaşındaki Olgun G., bir süre önce ayrıldığı 32 yaşındaki Necla Demirbaş'ı evinin önünde kalbine 4 kurşun sıkarak öldürdü. Olayın ardından aynı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulunan Olgun G., ağır yaralandı. İşte son dakika haberinin akn donduran ayrıntıları...

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş, mesai bitiminin ardından bugün saat 13.30 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak'taki evinin önünde geldi. Ancak kapının önünde 09 ADD 377 plakalı otomobilinde bekleyen Olgun G. ile karşılaştı. Bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı.

ÖNCE ESKİ SEVGİLİSİNİ VURDU, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında Olgun G., belindeki tabancayı çekip, Necla Demirbaş'a ateşledi. Göğsünden vurulan Demirbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Olgun G. ise, aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demirbaş, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Olgun G. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Necla Demirbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olgun G. ise tedaviye alındı.

KÜÇÜK KIZ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Çevredeki vatandaşlar ise henüz 5 yaşında olan küçük kızın annesi Necla Demirbaş'ın ölümüne şahit olmaması için kucaklarına alıp uzaklaştırdı.

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Sağlık ekipleri zamanla yarıştı ama... Eski erkek arkadaşı, Necla Demirbaş'ı kalbinden vurarak öldürdü
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