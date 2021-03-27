Salavat Nasıl Çekilir? Salavatı Şerife Salavat Türkçe Anlamı Nedir ve Nasıl Getirilir?

Salavat, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i sanmak ve ona saygı göstermek için kullanılan bir tabirdir. Hadis kaynaklarında salavat getirmenin faziletleri hakkında birçok bilgi yer almıştır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayette de Allah ve meleklerin Hz. Muhammed'e bu duayı okuduğu bildirilmiş ve Müslümanlardan da salavat ve selam okumaları istenmiştir. Salavat nasıl getirilir sorusu da birçok kişi tarafından araştırılır. Salavat Salatüselam nedir ve salavat nasıl getirilir? İşte Salavatı şerife getirmenin faziletleri ve Türkçe anlamı!

SALAVAT NEDİR?

Her Müslümanın okuması ve dilinden düşürmemesi gereken bir dua niteliğinde bir tabirdir. Özellikle dini gecelerin feyzinden faydalanmak isteyenler bu önemli gecelerde bol bol salavat getirir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i sanmak ve ona saygı göstermek için getirilen salavat hakkında ayrıntılı bilgileri burada derledik.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

"Sallallahü aleyhi ve sellem"

"Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

SALAVATI ŞERİFE TÜRKÇE ANLAMI

En kısa şekli ile salavat: "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salat-u selam eyle." demektir.

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ VE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salâtüselâm getirmekle ilgili hadislerden birinin meâli şöyledir: "Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat okuyanıdır" (Tirmizî, "Vitir", 21; başka örnekler için bk. Wensinck, el-Muʿcem, "ṣlv" md.). Resûl-i Ekrem, kendisine nasıl salât okuyacaklarını soran bazı sahâbîlere namazlarda okunan "Salli ve Bârik duaları", "salât-ı tâmme" ya da içinde Hz. İbrâhim'in adı geçtiğinden "salât-ı İbrâhîmiyye" diye bilinen duayı okumalarını tavsiye etmiştir.

"Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh'ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes." (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

"Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir." (Tirmizî, Deavât, 100)

"Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır." (İbni Mâce, İkâmet, 25)

"Cenâb-ı Hakk'a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler." (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)

"Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir." (Tirmizî, Vitr, 21/484)

"İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir." (Kenzü'l-İrfân, 5)