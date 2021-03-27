Şanlıurfa'da etkili olan yağmur çiftçileri sevindirdi

Şanlıurfa'da 2 aydır yağmayan yağmur çiftçileri tedirgin etmeye başladı, Özellikle Kenttin bazı bölgelerinde yağmur duasına çıkıldı hafta başı itibariyle yağan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kentte hafta başı etkisini gösteren sağanak yağışlar çiftçiyi sevindirdi. yağmur, ekinlere de iyi geldi. bereketli yağan yağmurlar çiftçileri rahatlattı. Etkili olan yağmurlar tahliye kanalların dolmasına neden oldu. tahliye kanalındaki su Suriye topraklarına ulaşıyor, Şanlıurfa'da yağan yağmur tahliye kanalıyla Suriyeli çiftçilerinde yüzünü güldürüyor.

Uzun süredir yağmurun yağmaması ova çiftçisini ciddi anlamda endişelendirmişti. Bölge çiftçisi "Bu sene de geçen yıl gibi kurak mı geçecek?" diye endişelenirken, yağan yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçiler, " yağan yağmur ekinlerimize serum gibi geldi" dediler.