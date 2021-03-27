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Giriş Tarihi: 27.3.2021 11:27

'da etkili olan yağmur çiftçileri sevindirdi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da etkili olan yağmur çiftçileri sevindirdi

'da bir kaç gündür etkili olan yağışlar hem tarım ürünlerine yaradı hem de çiftçileri sevindirdi. Şanlıurfa'da yağan yağmur tahliye kanalıyla Suriyeli çiftçilerinde yüzünü güldürüyor.

Şanlıurfa'da 2 aydır yağmayan yağmur çiftçileri tedirgin etmeye başladı, Özellikle Kenttin bazı bölgelerinde yağmur duasına çıkıldı hafta başı itibariyle yağan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kentte hafta başı etkisini gösteren sağanak yağışlar çiftçiyi sevindirdi. yağmur, ekinlere de iyi geldi. bereketli yağan yağmurlar çiftçileri rahatlattı. Etkili olan yağmurlar tahliye kanalların dolmasına neden oldu. tahliye kanalındaki su Suriye topraklarına ulaşıyor, Şanlıurfa'da yağan yağmur tahliye kanalıyla Suriyeli çiftçilerinde yüzünü güldürüyor.

Uzun süredir yağmurun yağmaması ova çiftçisini ciddi anlamda endişelendirmişti. Bölge çiftçisi "Bu sene de geçen yıl gibi kurak mı geçecek?" diye endişelenirken, yağan yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçiler, " yağan yağmur ekinlerimize serum gibi geldi" dediler.

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Şanlıurfa'da etkili olan yağmur çiftçileri sevindirdi
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