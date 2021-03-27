Saat 03.30 sıralarında adrese giren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sosyal mesafe ile maske kurallarına uymayan 110 kişiyle karşılaştı. O anlar polis kameralarına yansıdı. 110 kişiye 381 bin 590 lira idari para cezası kesildi.

Skandal partide kapıları açmadılar! Polis gece kulübüne girdi ve 110 kişiyle karşılaştı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde eğlence düzenlendiğini tespit etti. Polisler 02.30 sıralarında adrese gitti. Müzik sesi gelen ancak kepenkleri kapalı olan adreste kapı bir saat boyunca açılmadı. Gece kulübünde eğlenenler ve çalışanlar, polisler kapıdan gitmeyince dışarıya çıkamayacaklarını anladı. 03.30 sıralarında gece kulübüne giren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gece kulübünde 110 kişinin eğlendiğini tespit etti. O anlar polis kameralarına yansıdı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ile maske kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları saptanan 110 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 381 bin 590 lira idari para cezası kesildi.