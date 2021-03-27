Söğütlü’de yeşil bir dünya için fidan diktiler

21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlamaları Sakarya'da devam ederken, bu kez günün en güzel haberi Sakarya'nın Söğütlü İlçesi'nden geldi. Türk Kızılay'ı tarafından Söğütlü Tokmaklıdere Mahallesi'nde Pandemi kurallarıyla yapılan törende Çanakkale Savaşı'nda Şehit edilen 526 Sakaryalı Şehit anısına 526 adet fidan dikildi.

Çanakkale Savaşı'nda yazılan destanı asla ve asla unutmadıklarını ve Çanakkale Şehitleri'nin yanı sıra bütün Şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Söğütlü Belediye Başkanı Oktay Koray Özten, "Bütün vatandaşlarımızı fidan dikmeye ve ormanlarımızla yeşili korumaya davet ediyorum. Çanakkale Savaşı'nda Şehit düşen 526 Sakaryalı Şehidiniz için dikilen fidanlarla dünyamız daha da yeşil olacaktır" dedi.