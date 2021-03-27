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Giriş Tarihi: 27.3.2021 16:11

Söğütlü’de yeşil bir dünya için fidan diktiler

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Söğütlü’de yeşil bir dünya için fidan diktiler

Kızılay tarafından düzenlenen etkinlikte Çanakkale’de Şehit edilen Sakaryalı 526 Şehit anısına ’nde 526 adet fidan dikildi. Törende konuşan Başkan Oktay Koray Özten, “Yeşil bir dünya için hepimiz üzerimize düşen görevi yapmalıyız” dedi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlamaları Sakarya'da devam ederken, bu kez günün en güzel haberi Sakarya'nın Söğütlü İlçesi'nden geldi. Türk Kızılay'ı tarafından Söğütlü Tokmaklıdere Mahallesi'nde Pandemi kurallarıyla yapılan törende Çanakkale Savaşı'nda Şehit edilen 526 Sakaryalı Şehit anısına 526 adet fidan dikildi.

Çanakkale Savaşı'nda yazılan destanı asla ve asla unutmadıklarını ve Çanakkale Şehitleri'nin yanı sıra bütün Şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Söğütlü Belediye Başkanı Oktay Koray Özten, "Bütün vatandaşlarımızı fidan dikmeye ve ormanlarımızla yeşili korumaya davet ediyorum. Çanakkale Savaşı'nda Şehit düşen 526 Sakaryalı Şehidiniz için dikilen fidanlarla dünyamız daha da yeşil olacaktır" dedi.

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Söğütlü’de yeşil bir dünya için fidan diktiler
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