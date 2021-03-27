Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘Sokak Manzarası’ rekor fiyata alıcı buldu
Giriş Tarihi: 27.3.2021

‘Sokak Manzarası’ rekor fiyata alıcı buldu

‘Sokak Manzarası’ rekor fiyata alıcı buldu
Uluslararası müzayede evi Sotheby's, Vincent van Gogh'un "Montmartre'deki Sokak Manzarası" adlı eserinin 13 milyon euro'ya (yaklaşık 123 milyon lira) alıcı bulduğunu duyurdu. Sotheby's, Fransa'nın başkenti Paris'te canlı yayınlanan bir müzayede ile tabloyu açık artırmaya çıkarmıştı. Eserin, 5 ila 8 milyon euro'ya alıcı bulması beklenirken, Sotheby's eserin 13 milyon 91 bin euro'ya satıldığını duyurdu. Alıcının kimliği ise açıklanmadı. Sotheby's, eserin 1887'de boyandığından bu yana halka sergilenmediğini belirterek, satış fiyatının sanatçı için Fransa'da bir rekor olduğunu söyledi. Sputnik Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sokak Manzarası’ rekor fiyata alıcı buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA