‘Sokak Manzarası’ rekor fiyata alıcı buldu

Uluslararası müzayede evi Sotheby's, Vincent van Gogh'un "Montmartre'deki Sokak Manzarası" adlı eserinin 13 milyon euro'ya (yaklaşık 123 milyon lira) alıcı bulduğunu duyurdu. Sotheby's, Fransa'nın başkenti Paris'te canlı yayınlanan bir müzayede ile tabloyu açık artırmaya çıkarmıştı. Eserin, 5 ila 8 milyon euro'ya alıcı bulması beklenirken, Sotheby's eserin 13 milyon 91 bin euro'ya satıldığını duyurdu. Alıcının kimliği ise açıklanmadı. Sotheby's, eserin 1887'de boyandığından bu yana halka sergilenmediğini belirterek, satış fiyatının sanatçı için Fransa'da bir rekor olduğunu söyledi. Sputnik Türkiye