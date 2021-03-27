Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Fransa' açıklaması

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı: "Sn Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron'un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz.

"ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUZ"

Fransa'yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron'un Türkiye'yi, "Diyanet" kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez. Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip "Türklere ölüm" tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

"TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Sn Macron'a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi, Sn Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdikleri video konferansta ortaya koyduğu yaklaşıma geri dönmesidir. Türkiye-Fransa ilişkilerine önem veriyoruz. Beraber başarabileceklerimiz sorun alanlarından çok daha büyüktür. Pozitif ajandaya odaklanmak herkesin faydasınadır."