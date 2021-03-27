Ankara'da araç hurdalığında yangında bir genç hayatını kaybetti

Ankara Yenimahalle ilçesi Ayyıldız Sanayi Sitesindeki araç hurdalığında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Hurda araçların alev aldığını görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst üste bulunan hurda otomobilleri saran alevler kısa sürede söndürüldü.



HURDA ARACIN İÇİNE GİRMİŞ



Hurdalıkta çalıştığı öğrenilen Yunus Emre Sakarya için yakınları kayıp başvurusu yaptı. Polis ve itfaiyenin çalışması sonucu üst üste bulunan hurda otomobillerden alttakinin içinde Yunus Emre Sakarya'nın cesedine ulaşıldı. Sakarya'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.