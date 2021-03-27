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Giriş Tarihi: 27.3.2021 16:26

'da araç hurdalığında yangında bir genç hayatını kaybetti

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara'da araç hurdalığında yangında bir genç hayatını kaybetti

’da sanayi sitesindeki araç hurdalığında çıkan yangında hurda araçlardan birisinin içinde Yunus Emre Sakarya'nın (20) cesedi bulundu.

Ankara Yenimahalle ilçesi Ayyıldız Sanayi Sitesindeki araç hurdalığında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Hurda araçların alev aldığını görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst üste bulunan hurda otomobilleri saran alevler kısa sürede söndürüldü.

HURDA ARACIN İÇİNE GİRMİŞ

Hurdalıkta çalıştığı öğrenilen Yunus Emre Sakarya için yakınları kayıp başvurusu yaptı. Polis ve itfaiyenin çalışması sonucu üst üste bulunan hurda otomobillerden alttakinin içinde Yunus Emre Sakarya'nın cesedine ulaşıldı. Sakarya'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da araç hurdalığında yangında bir genç hayatını kaybetti
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