Son dakika: Ege Kabalak kurtarıldı! Cehennem Deresi'nde nefes kesen anlar! Askeri helikopter halat attı...

4'ÜNCÜ GÜNDE CEP TELEFONUYLA TEMASA GEÇİLDİ

Arama- kurtarma çalışmasına, 4'üncü gününde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin başta olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen Jandarma Arama Kurtarma timi, Karaman, Adana ve Mersin AFAD İl Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibinden oluşan 220 kişi ve köylüler katıldı. Önceki gün Ege Kabalak'ın Çocak mevkisindeki mescitte izine rastlanıldığının sanılması ve Mersin'deki Cehennem Deresi Milli Parkı'na yönüne gitmiş olma ihtimali üzerine çalışmalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bugün de bölgeye Kabalak'ın kullandığı cep telefonu iletişim sağlanabilmesi için mobil baz istasyonu kuruldu. Kısa sürede sinyal tespit edilirken, Kabalak ile temasa geçildi. Kabalak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Mersin'in Cehennem Deresi Milli Parkı'nda bulunduğu öğrenildi. Ekiplere konumunu bildiren Kabalak için arazi ve hava şartları nedeniyle askeri helikopter istendi. Görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğü bölgede, soğuk hava nedeniyle ekiplerin kullandıkları arazi araçlarının cam sileceklerinin dahi donduğu öğrenildi.