Son dakika: Esenyurt'ta skandal! Afrikalıların koronavirüs partisini polis bastı!

Restoran çalışanı olduğunu söyleyen bir kişi ise restoranın tanıtım amaçlı olarak açık olduğunu ifade ederek kendilerini savunmaya çalıştı. Ancak bu savunma da cezadan kaçmaları için yeterli olmadı.

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