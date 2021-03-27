SON DAKİKA HABERİ: 5 aylık hamile dini nikahlı eşi Sezen Ünlü'yü öldüren zanlı tutuklandı





BEBEĞİ DE ÖLDÜ: İŞTE KAN DONDURAN CİNAYETTEN AYRINTILAR

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Sezen Ünlü (17) sokakta yürürken, bir süredir ayrı yaşadığı ve dini nikahlı olduğu eşi Anıl Y. (24) tarafından bıçaklandı. Saldırgan Anıl Y. olay sonrası kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü'yü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Ünlü'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.