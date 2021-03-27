Son dakika haberi... Biontech aşısında yeni gelişme! Uğur Şahin 'çok önemli bir adım' diyerek duyurdu

TÜRKİYE'YE 1.4 MİLYON DOZ BİONTECH AŞISI GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurmuş ve şunları söylemişti.

"Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

"Ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."