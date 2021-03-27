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Giriş Tarihi: 27.3.2021 15:58

Son dakika haberleri: 'de cenaze töreninde helallik krizi... İşçiler imamdan bakın ne istedi

DHA
Son dakika haberleri: Kocaeli'de cenaze töreninde helallik krizi... İşçiler imamdan bakın ne istedi

Son dakika haberleri: 'nin ilçesinde 7 yıl önce kapanan fabrikada çalışan ve kazandıkları tazminatlara bankalar tarafından el koyulan işçiler ölen patronlarının cenaze töreninde olay çıkardı. Cenaze namazında imamın “Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna, "Etmiyoruz" şeklinde yanıt veren işçiler, cami imamına da tepki göstererek cenazede kul hakkının anlatılmasını istedi.

Son dakika haberleri: Derince ilçesinde 7 yıl önce kapanan AD Demirel fabrikasının yıllardır tazminatlarını alamayan işçileri, patronları Attila Doğan'ın cenazesinde, helallik alındığı sırada haklarını helal etmedi.

Derince ilçesinde metal işleri alanında üretim yapan ve 2014 yılında kapanan AD Demirel fabrikasının çalışanları, aradan yıllar geçmesine rağmen tazminatlarını alamadı. Fabrika sahibi Attila Doğan'ın hayatını kaybettiğini öğrenen 20 işçi, Ankara'ya cenazeye gitti.

Cebeci İsmet Oğultürk Camii'nde kılınan cenaze namazında imam helallik istedi. İmamın "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna, "Etmiyoruz" şeklinde yanıt veren işçiler, cami imamına da tepki göstererek cenazede kul hakkının anlatılmasını istedi.

Cenaze namazında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından Attila Doğan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İŞÇİLERİN ALACAĞI 5 MİLYON TL

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu ve 2014 yılında ekonomik gerekçelerle üretimini durduran AD Demirel fabrikasında, 67 işçi tazminatlarını ve haklarını alamadı. Uzun süren hukuk mücadelesinde işçiler açtıkları davaları kazandı.

Ancak işçilerin icra yoluyla aldıkları tüm mal varlıklarına bankalar el koydu. Toplamda 5 milyon TL tutarında alacağı bulunan işçilerin hukuk mücadelesi devam ediyor.

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Son dakika haberleri: Kocaeli'de cenaze töreninde helallik krizi... İşçiler imamdan bakın ne istedi
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