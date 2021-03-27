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Giriş Tarihi: 27.3.2021 16:19 Son Güncelleme: 27.3.2021 16:23

: 'da kilit! Yoğunluk yüzde 70'i buldu

İHA
Son dakika: İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 70'i buldu

haberi... tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 'da yoğunluğu yaşanıyor. Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaşırken, 'da trafikteki yoğunluk havadan görüntülendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu oluştu.

Mesai saati sonrası yaşanan trafik yoğunluğu, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saatlere doğru daha da arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu, Edirne istikametinde Sefaköy mevkisinden başlayan yoğun trafik Beylikdüzü mevkisine kadar sürüyor. TEM Mahmutbey Gişeleri'nde de trafik yoğunluğu görülüyor. Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa ayağında iki yönlü gerçekleşen yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa-Anadolu geçişinde etkili oluyor.

Öte yandan mesai sonrası evlerine gitmeye çalışan vatandaşların durak ve iskelelerde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Yaklaşık 3.5 ay süren kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Öte yandan İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı.

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Son dakika: İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 70'i buldu
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