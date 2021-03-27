Son dakika: İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 70'i buldu

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu, Edirne istikametinde Sefaköy mevkisinden başlayan yoğun trafik Beylikdüzü mevkisine kadar sürüyor. TEM Mahmutbey Gişeleri'nde de trafik yoğunluğu görülüyor. Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda yoğunluk yaşandı.