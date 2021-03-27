Son dakika: Yok böyle acı! Hamileyken öldürülen Sezen Ünlü toprağa verildi...

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Ünlü'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan Ünlü, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.