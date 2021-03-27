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Giriş Tarihi: 27.3.2021 14:42

Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi

polisinin suç örgütlerine karşı yaptığı başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Ankara’daki suç örgütlerine silah satan ve silah üzerindeki seri numaraları silerek yeni seri numarası veren 8 kişilik suç örgütü polis operasyonuyla çökertildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yasa dışı silah ticareti yapan 8 kişilik suç örgütünü tespit etti. Ankara'da faaliyet gösteren suç örgütlerine silah satan suç çetesi, aynı zaman da silahların üzerinde bulunan seri numaraları silip yeni seri numarası verdikleri ve silahları tamir ettikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki çalışmalarının ardından Ankara'nın Akyurt ilçesi başta olmak üzere Keçiören, Pursaklar, Gölbaşı ve Kalecik İlçelerinde 10 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 40 ruhsatsız tabanca, 14 kuru sıkı tabanca, 5 av tüfeği, torna tesviye, krom kaplama makinesi, çok sayıda mermi ele geçirildi. Çete lideri M.U.'nun aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi.


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Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi
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