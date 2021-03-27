Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yasa dışı silah ticareti yapan 8 kişilik suç örgütünü tespit etti. Ankara'da faaliyet gösteren suç örgütlerine silah satan suç çetesi, aynı zaman da silahların üzerinde bulunan seri numaraları silip yeni seri numarası verdikleri ve silahları tamir ettikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki çalışmalarının ardından Ankara'nın Akyurt ilçesi başta olmak üzere Keçiören, Pursaklar, Gölbaşı ve Kalecik İlçelerinde 10 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 40 ruhsatsız tabanca, 14 kuru sıkı tabanca, 5 av tüfeği, torna tesviye, krom kaplama makinesi, çok sayıda mermi ele geçirildi. Çete lideri M.U.'nun aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi.



