TADİV’den dev adım! Ermenistan’ın yaktığı ormanları canlandıracak

Ankara'daki Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı tarafından çok önemli bir adım atıldı. Vakıf, Ermenistan tarafından yakılıp yıkılan Azerbaycan ormanlarının yeniden canlanması için "Doğada Adım Olsun" fonunu kurdu.

Edinilen bilgiye göre, TADİV Azerbaycan Evi, etkinliklerinde faal varlık gösteren katılımcılarına geri dönüşümlü kağıda bastırılmış olan ve üzerinde bilgilendirme notu bulunan bağış belgesi takdim edecek.

Belgenin ön sayfasında yer alan bilgilendirme notunda;"Ormanlar, nehirler bitkiler insan yaşamında bir zincir ve dünyamızın dengesidir .Azerbaycan topraklarında 30 yıla yakın işgalini sürdüren Ermenistan,sadece masum insanları değil, ekosistemimizin bir parçası olan doğal çevreyi de acımasız davranışlarıyla katlederek doğa anamızın dengesini alt üst etti .Kahraman Azerbaycan Ordusunun şanlı zaferi ile acıların son bulduğu günümüzde , şimdi o dengeyi düzene sokma zamanı... Etkinliklerimize katılımınızdan dolayı gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakanlar içinde sizin de adınız olacaktır " ifadeleri yer alacak.

TADİV başkanı Prof. Dr. Aygün Attar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Karabağ savaşında Can Azerbaycan'a yönelik gerçekleşen bir millet iki devlet politikaları ve Azerbaycan 'ın yanında durarak hakkın tecelli etmesi için ağırlığını ortaya koyarak tarihe not düşen Türkiye 'de başlattığımız şu uygulama bölgede barışın tesisi için sivil insiyatif olarak başlattığımız bir seferberlik harekatıdır. Dikilen fidanlarla ,doğa anamızın göğsünde yeşeren ormanlarla kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Attar, dikilen her yeni fidanın bölgede barış sevgi ve huzurun simgesine dönüşmesini arzu ettiklerini söyledi.