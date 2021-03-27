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Haberler Yaşam Haberleri Tekerlekleri koptu takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Giriş Tarihi: 27.3.2021 11:38

Tekerlekleri koptu takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Tekerlekleri koptu takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil kaza yaptı. Sürücü Samet Uzun, tekerlekleri yerinden çıkan ve takla atan otomobilden sağ olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan Uzun'un hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, hurdaya dönen otomobil ise böyle görüntülendi.

Olay Arnavutköy-Sultangazi yolu üzerinde Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Samet Uzun, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan aracın önce tekerlekleri yerinden çıktı ardından da takla attı. Sürücü Uzun ise adeta hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışıp kaldı. Uzun'un yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Araç içerisindeki sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak yol kenarında bulunan yeşil alana yatırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırdı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilen sürücü Samet Uzun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hurdaya dönen araç ise oto kurtarıcı tarafından kaldırıldı.

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Tekerlekleri koptu takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
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