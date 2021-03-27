Tekerlekleri koptu takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Olay Arnavutköy-Sultangazi yolu üzerinde Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Samet Uzun, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan aracın önce tekerlekleri yerinden çıktı ardından da takla attı. Sürücü Uzun ise adeta hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışıp kaldı. Uzun'un yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Araç içerisindeki sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak yol kenarında bulunan yeşil alana yatırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırdı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilen sürücü Samet Uzun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hurdaya dönen araç ise oto kurtarıcı tarafından kaldırıldı.