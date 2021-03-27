Temiz çevre için toplandılar! Fidanları toprakla buluşturdular

Sultangazi Belediyesi, 21-26 Mart Orman Haftası'nda çöplerin çevreye verdiği tahribata dikkat çekmek amacıyla Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda bir etkinlik düzenledi. "Çevreyi koru özenle, geleceğe bak güvenle" sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel de katıldı.

BUZ KÜTLESİ DİKKAT ÇEKTİ



Etkinlik alanının girişinde atıkların, orman ve denizlerde ne kadar süre var olduklarını ve doğaya verdikleri zararları anlatan bir sergi yer aldı. Bu esnada çevredekilerin çevredekilerin meraklı bakışları arasında kent ormanının girişine buzdan bir kütle getirildi. Sıcak havanın da etkisiyle erimeye başlayan buz kütlesinin içerisinden insan sureti verilmiş çöp çıktı. Buzun erimesiyle ortaya çıkan eser, Sultangazililer tarafından etkinliğin en beğenilen eseri oldu.

BÜYÜTEÇLİ KAŞİFLER ORMANI KEŞFE ÇIKTI



Etkinliğe katılan Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'ne bağlı Kaşif Ekibi ise belediye başkanı Abdurrahman Dursun ile beraber ormanda keşfe çıktı. Çocuklarla beraber ormandaki yer alan bitki ve çiçekleri inceleyen başkan Dursun daha sonra vatandaşlarla beraber fidan dikimi gerçekleştirdi.

HEDEF SIFIR ATIK



Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman "Sıfır atıkla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hanımefendi Emine Erdoğan'ın ciddi çalışmaları var. Dün de bu çerçevede Birleşmiş Milletler'den bir ödül aldı. Biz de bu duyarlılıkla Sultangazi'de sıfır atık konusunda çeşitli projeler üretiyoruz. Bu projelerimiz içerisinde bir Ar-Ge projemiz de var. Bu projenin içinde sıfır atıkla ilgili neler oluşturulabilir? Nerelerde hangi uygulamalar yapılabilir? bunlara bakıyoruz. Bir de uygulama zemini koyuyoruz. SULSİM adını verdiğimiz bir sıfır atık projemiz. Bu ve benzeri çalışmalarla farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu farkındalık da şu; hep beraber doğaya, çevreye sahip çıkalım. Atmış olduğumuz herhangi bir atığın yıllarca doğada bulunduğunu ve çevreye, canlılara zarar verdiğini hep beraber bilelim ve daha duyarlı olalım. Bu duyarlılıkla böyle bir program yapıyoruz" diye konuştu.