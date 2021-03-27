Tır şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.



Kaza, Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.



Alınan bilgilere göre; Siverek'ten Diyarbakır yönüne ilerleyen Onur Koç idaresindeki 80 BE 797 plakalı tır, Diyarbakır karayolunun 10 kilometresinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.





Kazada tır sürücüsü Onur Koç ile tırda yolcu olarak bulunan Muhammed Mustafa Çetin yaralandı.



Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Sürücü Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Diyarbakır'a temizlik malzemesi taşıyan tırdan tarlaya savurulan malzemelerin toplanması için çalışma başlatıldı.