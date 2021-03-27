Kazdıkça adeta fışkırıyor... Bölgenin kaderiyle ilgili çok önemli bir keşif

İçkale başta olmak üzere tüm sur içi ve onun koruma alanlarında planlı ve geniş kapsamlı arkeolojik kazıların yapılarak buluntuların turizme kazandırılması planlanırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden bölgenin kaderi ile ilgili bir açıklama geldi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "geçtiğimiz günlerde Tabakhane'de çok önemli kültürel alan tespit edildi. Oradaki kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserleri, yeni kazı çalışması gerçekleştirmek suretiyle inşallah tam olarak ortaya çıkaracağız.Orayı asla kapatma gibi bir niyetimiz yok. Kültür Bakanlığımızla birlikte orası inşallah Trabzon'da bundan sonra bir açık hava müzesi gibi işlev görecek" dedi.