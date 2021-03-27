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Giriş Tarihi: 27.3.2021 12:27

’de bir günde 4 mevsim yaşandı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de bir günde 4 mevsim yaşandı

’de Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı, bazı olumsuzlukları beraberinde getirse de bir günde 4 mevsimin bir arada yaşanması adeta görsel şölen sundu.

Tunceli'de hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından çalışma başlatılırken, Mart ayının son günlerinde yağan kar yağışı olumsuzluklarının yanı sıra görsel bir şölen de sundu. Özellikle Munzur ve Pülümür Vadisi'nin belirli bölümlerinde kar yağışı etkili olurken bazı bölümlerinde ise eriyen kar sularıyla birlikte coşan şelaleler, vatandaşların ilgisini çekti. Yağış nedeniyle yükseklerde yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayan koruma altındaki yaban keçileri vadi boylarına kadar inerken, bir günde 4 mevsimin yaşandığı kentte, vatandaşlar da bu güzel anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Mart ayında 4 mevsimi bir arada yaşadıklarını söyleyen Umut Kişioğlu (28), "Kar yağmasıyla sularımız, şelalelerimiz coştu. Güzel manzaralar ortaya çıktı. 4 mevsimi bir arada yaşadık. Farklı bir tadı, farklı bir keyfi var. Bunu yaşamak güzel. Bu manzarayı görenler beni çok iyi anlarlar" ifadelerini kullandı.

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Tunceli’de bir günde 4 mevsim yaşandı
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