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Giriş Tarihi: 27.3.2021 12:28

’de kapalı bulunan 138 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de kapalı bulunan 138 köy yolunda çalışmalar sürüyor

’de kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 138 köy yolunu ulaşıma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 138 köy yolunu ulaşıma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 10, Pülümür'de 40, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 20, Hozat'ta 17, Pertek'te 12, Ovacık'ta 11 ve Çemişgezek'te 7 olmak üzere toplam 138 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip, kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan yetkililer Tunceli-Erzincan karayolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi ve buzlanmaya karşı uyardı.

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Tunceli’de kapalı bulunan 138 köy yolunda çalışmalar sürüyor
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