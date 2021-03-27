Avrupa ile Asya kıtalarını bağlayan Avrasya Tüneli'nde mucize bir doğum gerçekleşti. 6 yıllık evli ilkokul öğretmeni Seda Giray (37) ve elektrik mühendisi Deniz Giray (38) önceki sabah saatlerinde doğum sancıları başlayınca, Kartal'dan doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler'deki hastaneye gitmek için yola çıktı. Polisin yardımıyla Avrasya Tüneli'ne vardıklarında sancılar arttı.Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli'nden, kucağında bebeğiyle çıktı. Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, 'Devin Ege' ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek oldu. Seda Giray Instagram'da o anları anlattı: Bizim hastane odasında çekilmiş bir doğum hikayemiz yok. Oğlumuzun ebesi de benim. Çünkü oğlumuz Avrasya Tüneli'nde seyir halindeyken doğmayı tercih etti. Evet, zorlu bir doğum sınavı verdik ailecek. Şaşkınlık, heyecan, sevinç, endişe, mutluluk birçok duyguyu aynı anda ve ilk defa yaşadık. Oğlumuzun kordonu arabada kesildi. Oğlum bir gün daha sabretseydin de doğum günümüz aynı gün olaydı. Olabildiğince doğal doğurmak isterken zirvede yaşayacağımızı tahmin bile edemezdim. Sonuçta yüzde 100 doğal doğum dedikleri bu olsa gerek. Tünele iki kişi girdik, üç kişi çıktık.Baba Deniz Giray "Mosmor bir şey geldi. Daha sonradan anladık çocuk olduğunu. O sırada benim kornam bozuldu. Sağ olsunlar Avrasya Tüneli'ne kadar polis bize eskortluk yaptı. Yol veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.