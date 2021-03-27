Üçüncü kez evlatları için mücadele ediyorlar

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe köyünde yaşayan 6 aylık Aydın Tanrıverdi, SMA hastalığı ile mücadele ediyor. 4 aylıkken kolunu kaldıramaması ve nefes almasında güçlükler yaşamasını tespit eden anne daha önce iki oğlunu da kurban verdiği SMA hastalığından şüphelenerek hastaneye gitti.

Muş Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından Aydın Bebek, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren devletin uyguladığı ilaç tedavisini alarak mücadeleye devam ediyor. Çoban bir babanın 5 çocuğundan en küçüğü olan Aydın Tanrıverdi'nin ailesi ise maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarını görememekten dolayı yardım bekliyor. Aydın için hastanede son olarak nefes alması için boğaz bölgesinde nefes borusu açılacak.

Cebrail ve İkram çifti SMA hastalığı nedeniyle 2003 yılında Metin ve 2005 yılında Rojhat isimli iki evladını kaybetti. Çiftin sonrasında 5 çocuğu oldu. Son çocukları Aydın ise iki ağabeysinin kaderinin yaşamak istemiyor.

SABAH'a konuşan anne İkram Tanrıverdi, devletin gerekli tüm tedavileri uyguladığı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle hastanede çocuklarını göremediğini söyledi. Tanrıverdi; "İki çocuğumu yıllar önce peş peşe SMA hastalığı nedeniyle kaybettim. Onlarda gördüğüm belirtiler Aydın'da da vardı. Süt emmiyordu, kolları kalkmıyordu, nefes alırken çok zorlanıyordu. Çok korktum. Hastaneye götürdüm, korktuğum başıma geldi. 2 aydır yoğun bakımda tedavi görüyor. Maddi durumumuz hiç yok. Eşim çobanlık yapıyor. Aydın taburcu olsa dahi ona bakacak temiz bir evimiz yok. Şimdi boğazından delik açılacak. Bir umut bekliyoruz. Devletimizin elinden geleni yaptığına inanıyoruz ama gidip çocuğumu görecek durumumuz dahi yok" dedi