Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Van'da tırın yakıt deposunda 104 kilo eroin yakalandı
Giriş Tarihi: 27.3.2021 22:10

'da tırın yakıt deposunda 104 kilo eroin yakalandı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van'da tırın yakıt deposunda 104 kilo eroin yakalandı

'ın ilçesinde narkotik polislerince yakalanan bir tırın yakıt deposunda 104 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerind haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, istihbari çalışmalar sonucunda bir araç tespit edildi.

Çalışmalar neticesinde tespiti yapılan araç Tuşba ilçesinde yakalandı. Araçta narkotik madde arama köpeği Magnum ile birlikte yapılan detaylı aramada; tırın yakıt deposuna zulalanmış halde 200 paket halinde 104 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak E.K. ve M.S. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu
Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da tırın yakıt deposunda 104 kilo eroin yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA