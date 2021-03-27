Van'da tırın yakıt deposunda 104 kilo eroin yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerind haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, istihbari çalışmalar sonucunda bir araç tespit edildi.

Çalışmalar neticesinde tespiti yapılan araç Tuşba ilçesinde yakalandı. Araçta narkotik madde arama köpeği Magnum ile birlikte yapılan detaylı aramada; tırın yakıt deposuna zulalanmış halde 200 paket halinde 104 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak E.K. ve M.S. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu

Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.