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Giriş Tarihi: 27.3.2021 14:53

'da uyuşturucu operasyonu

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van'da uyuşturucu operasyonu

'ın Tuşba ilçesinde Narkotik polislerince düzenlenen operasyonda bir evde yapılan aramada 94 paket halinde 47 kilo 585 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, Tuşba İlçesinde tespiti yapılan 1 evde yapılan aramada 94 paket halinde 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak (E.İ.) isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde
Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

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Van'da uyuşturucu operasyonu
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