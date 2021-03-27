Van'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, Tuşba İlçesinde tespiti yapılan 1 evde yapılan aramada 94 paket halinde 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak (E.İ.) isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde

Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.