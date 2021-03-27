‘Yarasa Kız’ operasyonu: 115 gözaltı

Ankara'da, eskort siteleri üzerinden cinsel ilişkiye girme vaadiyle anlaşıp eve çağırdıkları kişilerin parasını alıp darp eden çete çökertildi. Polis ekipleri, çok sayıda gasp ihbarını değerlendirdi. Araştırmanın ardından kadınların fuhuş yapmak için anlaştıkları erkekleri Ankara genelindeki günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdıkları daha sonra ise adrese gelen çete üyelerinin mağdurları gasp ettiği öğrenildi. Teknik ve fiziki takipler sonucu, 82'si kadın, 158 şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi. Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. "Yarasa Kız" adı verilen operasyonda, 115 kişi gözaltına alındı.