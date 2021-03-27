Yavru Güvercin “Zibidi” Diyarbakır’da

Merhametle gelen mucizenin örneği bir hikâyeye sahip yavru güvercin "Zibidi"yi gösterdiği çabayla hayata tutunmasını sağlayan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Diyarbakır'da yaptığı çekimlerin ardından Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.





Tüydeş ile bir süre sohbet eden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaloğlu, Tüydeş'e insanlara fotoğrafları aracılığıyla Diyarbakır'ın doğasını anlatmasından ve doğaya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.



Sohbet esnasında bol bol yavru güvercin Zibidi'yi seven ve ilgilenen Karaloğlu, hayvanların Allah'ın sessiz kulları olduğunu, onlara sahip çıkmanın insan olmanın bir gereği olduğunu dile getirdi.





Vali Karaloğlu'na, Zibidi'nin verdiği yaşam mücadelesini anlatan Tüydeş, sahip olduğu eşsiz doğal güzelliklerinin fotoğraflarını çekmek amacıyla Diyarbakır'a geldiğini ve özellikle leylekleri fotoğraflamak istediğini belirtti.



SOSYAL MEDYA'DA GÜNDEM OLMUŞTU



Yavru güvercin Zibidi ile ilgili olarak Alper Tüydeş'in 12 Mart 2021'de sosyal medyada paylaştığı görüntüler ve hikâye, insanlar tarafından binlerce kez izlenerek gündem olmuştu.